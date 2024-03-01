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110 концертных площадок работают на фестивале "Тюменская весна. Всей семьей"

Общество, 16:37 16 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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110 концертных площадок работают на фестивале "Тюменская весна. Всей семьей" 16 и 17 марта. За создание праздничного настроения отвечают более 180 артистов. Это как профессиональные исполнители, так и студенты.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Тюменском концертно-театральном объединении.

Солистка вокал-группы "Санрайз" Светлана Дударева работает на площадке у школы № 67 по ул. Домостроителей. Тюменцам ее творчество по душе, многие подпевают, танцуют и всегда аплодируют.

"Мы поем песни, которые любит народ - из кинофильмов, военной тематики, к примеру, "Катюшу", ее активно подпевают. Это песни, которые объединяют - "Нас миллионы". Также хорошо принимают хиты 90-х, "Музыка нас связала" и другие. Многие делают мне комплименты", - рассказала Светлана.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Артисты работают на концертных площадках 10 до 18 часов. Перерыв только на часы тишины – с 13 до 15 часов.

"Приходите к нам, заряжайтесь нашим творчеством и солнцем", - пригласила Светлана Дударева.

Руководитель управления по организации и проведению областных мероприятий ТКТО Оксана Шипина отметила, что у вокалистки уже есть свои поклонники – местная детвора с нетерпением ждет начала ее выступления.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Артисты довольны, мы общаемся в наших чатах, говорят, что людей на каждой концертной площадке много. Это действительно праздник, в котором задействованы сотрудники культуры и других сфер. Фестиваль нас делает одной большой, дружной семьей, объединяет", - подчеркнула Оксана Шипина.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей" продолжится и завтра, 17 марта. Артисты готовы поднимать настроение горожанам своими полюбившимися композициями. Волонтеры подготовили подарки для участников викторины "Люби свой край". Продавцы развернут ярмарочные ряды с 9 часов, на прилавках большой ассортимент продукции от тюменских производителей.

Представители общепита в последний день Масленицы будут угощать разнообразными блинами и чаем с сибирскими травами.

Анжела Лебедева

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# концерт , ТКТО , фестиваль

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