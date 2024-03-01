110 концертных площадок работают на фестивале "Тюменская весна. Всей семьей"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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110 концертных площадок работают на фестивале "Тюменская весна. Всей семьей" 16 и 17 марта. За создание праздничного настроения отвечают более 180 артистов. Это как профессиональные исполнители, так и студенты.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Тюменском концертно-театральном объединении.

Солистка вокал-группы "Санрайз" Светлана Дударева работает на площадке у школы № 67 по ул. Домостроителей. Тюменцам ее творчество по душе, многие подпевают, танцуют и всегда аплодируют.

"Мы поем песни, которые любит народ - из кинофильмов, военной тематики, к примеру, "Катюшу", ее активно подпевают. Это песни, которые объединяют - "Нас миллионы". Также хорошо принимают хиты 90-х, "Музыка нас связала" и другие. Многие делают мне комплименты", - рассказала Светлана.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Артисты работают на концертных площадках 10 до 18 часов. Перерыв только на часы тишины – с 13 до 15 часов.

"Приходите к нам, заряжайтесь нашим творчеством и солнцем", - пригласила Светлана Дударева.

Руководитель управления по организации и проведению областных мероприятий ТКТО Оксана Шипина отметила, что у вокалистки уже есть свои поклонники – местная детвора с нетерпением ждет начала ее выступления.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Артисты довольны, мы общаемся в наших чатах, говорят, что людей на каждой концертной площадке много. Это действительно праздник, в котором задействованы сотрудники культуры и других сфер. Фестиваль нас делает одной большой, дружной семьей, объединяет", - подчеркнула Оксана Шипина.

Фестиваль "Тюменская весна. Всей семьей" продолжится и завтра, 17 марта. Артисты готовы поднимать настроение горожанам своими полюбившимися композициями. Волонтеры подготовили подарки для участников викторины "Люби свой край". Продавцы развернут ярмарочные ряды с 9 часов, на прилавках большой ассортимент продукции от тюменских производителей.

Представители общепита в последний день Масленицы будут угощать разнообразными блинами и чаем с сибирскими травами.

Анжела Лебедева