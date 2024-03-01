Местную продукцию предлагают по специальным ценам на ярмарках в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Продукция местных производителей на ярмарках, открытых в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей", стоит дешевле, чем в магазинах. Это отмечают, как покупатели, так и потребители.

"У нас востребованы сливочное масло, творог, молоко, сгущёнка, яйца. Здесь представлена продукция компании "Тюменьмолоко", "Ялуторовский мясокомбинат", фруктовые мармеладки из Ишима. Масло намного дешевле. Масло "Першинское" в магазинах от 145 рублей. У нас оно стоит 105 рублей. Разница есть", — поделилась продавец Татьяна Тузова, которая работает на ярмарке по адресу ул. Николая Гондатти, 13.

То, что продукция на ярмарках в рамках "Тюменской весны. Всей семьи" стоит дешевле, отмечают и другие продавцы. Так, скидки на наборы конфет от фабрики "Квартет" составляют от 15 до 90 рублей.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Напомним, приобрести продукцию местных товаропроизводителей по специальным ценам можно 16 и 17 марта с 9 до 17-18 часов. На торговых точках можно найти конфеты от фабрики "Квартет", мёд и продукты пчеловодства, сыры от местных сыроварен и многое другое.

Ознакомиться со списком площадок можно по ссылке.

Инна Пахомова