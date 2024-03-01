На ярмарках жителям Тюмени представляют мед, прополис и пчелиный подмор

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

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Мед, прополис и пчелиный подмор приобретают тюменцы на ярмарке на ул. Николая Гондатти. Площадка работает в рамках фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" 16 и 17 марта.

"Пасека у нас находится в Ялуторовском районе. Самый ходовой товар — это, конечно, мед. Мед цветочный и донниковый, потому что люди к нему привыкли. Кому-то гречишный, потому что он более насыщенный, очень запашистый. Кто-то предпочитает липу, потому что считает, что она более ценная в сезон простуд. У нее хороший эффект при верхнелегочных заболеваниях. Но вот именно сегодня удивляет, что покупатели разбирают пчелопродукты. Это перга, пыльца, мед в сотах, пчелиный подмор, забрус", — поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" представитель бизнеса Елена Бакунина.

Она добавила, что в каждом районе города местные жители по-разному раскупают продукцию. Где-то больше расходится мед, где-то — продукты пчеловодства. Семья часто участвует в сельхозярмарках. Есть магазин в Боровом.

Елена Бакунина занимается пчеловодством более 15 лет. "Мой папа всю жизнь занимался пчеловодством. Я с сестрой тоже всегда назходилась в этой теме, помогали в деле. Папа сделал подарок сначала старшей сестре — подарил ей две пчелосемьи. Потом такой же подарок он вручил мне по случаю свадьбы. Здесь не осталось выбора, пришлось заниматься пчеловодством", — поделилась она.

Посетить ярмарки неподалеку от своих домов жители Тюмени смогут 16 и 17 марта. Торговые точки открываются с 9 часов. Закрываются они в 17-18 часов. Ознакомиться со списком площадок можно по ссылке.

Инна Пахомова