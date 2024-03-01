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Гречишные блины пользуются наибольшей популярностью у тюменцев

Общество, 17:44 16 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Блины трех видов для бесплатной дегустации подготовили тюменские предприниматели - супруги Муравицкие на фестиваль "Гуляй, Масленица" на территории школы № 67. Гречишные пользуются большой популярностью, рассказала Екатерина Муравицкая.

"Блины традиционные с маслом, с припеком с ветчиной и сыром, гречишные готовим для фестиваля. Мы угощаем людей каждый час с 10 до 17 часов. И завтра также будем целый день угощать. Люди голосуют за блины после того, как их попробуют. Гречишные блины – топовые. Кто любит послаще, добавляем сгущенку или шоколад", - отметила предприниматель.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Всего 400 блинов нажарили для бесплатной раздачи супруги Муравицкие. Еще около 1 тысячи – для продажи. Вместе с аппетитными блинами тюменцы получают в подарок горячий черный чай с сибирскими травами.

Фестиваль "Гуляй, Масленица" продолжится и завтра, 17 марта. Тюменцев на площадках ждут разнообразные блины – символ солнца.

Анжела Лебедева

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# блины , Масленица , фестиваль

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