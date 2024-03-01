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Бытовую технику и турпакеты - такие подарки получают участники викторины "Люби свой край" в Тюмени

Общество, 18:10 16 марта 2024

Холодильник, ноутбук, микроволновую печь, электросамокат, телевизор и туристические пакеты в аквапарк "ЛетоЛето" и в Тобольск получили тюменцы, приняв участие в викторине "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" 16 марта.

Начальник смены электроцеха Алексей, правильно ответив на вопрос ведущих, стал обладателем ноутбука, медсестра Наталья – холодильника, Надежда – турпакета в "ЛетоЛето", Алексей – телевизора, пенсионерка Валентина Анатольевна – турпакета в Тобольск, Роман - "Яндекс.Станции.

А ранее пенсионерка Клавдия Ильинична получила в подарок квартиру.

Следующая суперигра викторины начнется в 20 часов.

Евгения Тенегина

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