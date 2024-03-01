Автомобиль LADA Granta Cross получила тюменка в викторине "Люби свой край"

| Фото: скриншот прямого эфира викторины | Фото: скриншот прямого эфира викторины

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Автомобиль LADA Granta Cross получила победительница викторины "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" в четвертой суперигре 16 марта. Жительница Тюмени Ольга проявила эрудированность в знании истории региона и страны.

Ольга рассказала, что предчувствовала победу в викторине. На первый вопрос про месторасположение музея семьи императора Николая II ответ она дала за две секунды. Также получилось и со вторым вопросом про то, на каком музее расположены часы.

Отметим, участники викторины, которые ответили правильно на вопросы первого тура викторины, автоматически переходят во второй. Они смогут получить суперподарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 17 марта в 12 часов, в 15 часов и 20 часов.

Выбрать площадку викторины "Люби свой край" рядом с домом можно на сайте.

Оксана Корнеенкова