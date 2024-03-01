Суперподарки получили победители второго тура викторины об истории Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Суперподарки получили победители второго тура викторины "Люби свой край" фестиваля "Тюменская весна. Всей семьей" в четвертой суперигре 16 марта. Они проверили свои знания по истории Тюменской области и России.

Жительница Тюмени Ольга получила машину LADA Granta Cross, а сотрудник автобусного парка Максим – микроволновку, Сергей и Софья стали обладателями телевизоров. Оператор почтового отделения Алёна, пенсионерка Зоя Ивановна и бухгалтер Надежда – Яндекс станции, Ольга из поселка Московского – электросамокат, Степан, который учится на архивариуса – смартфон. А пенсионерка Надежда Васильевна получила турпакет на четырех человек в аквапарк "ЛетоЛето", Ирина Михайловна – холодильник. Главный бухгалтер Ольга с близкими отправится в путешествие в Тобольск, Надежда заберет из пункта выдачи подарков ноутбук.

Отметим, участники викторины, которые ответили правильно на вопросы первого тура викторины, автоматически переходят во второй. Они смогут получить суперподарки - автомобили и квартиры. Победителей определят в прямом эфире телеканала "Тюменское время" 17 марта в 12 часов, в 15 часов и 20 часов.

Выбрать площадку викторины "Люби свой край" рядом с домом можно на сайте.

Оксана Корнеенкова