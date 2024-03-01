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Дефектоскописты и мастера вошли в топ-5 востребованных профессий ТЭК Тюменской области

Экономика, 12:37 19 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дефектоскописты и мастера возглавили пятерку самых востребованных профессий нефтегазовой отрасли Тюменской области. Предприятия готовы нанять 29 дефектоскопистов рентгено-гаммаграфирования шестого разряда и 23 мастеров строительных и монтажных работ, сообщает департамент труда и занятости населения.

Кроме того, требуются 11 лаборантов химического анализа, пять геологов, четыре товарных оператора четвертого разряда.

Отметим, в банке вакансий кадрового центра "Работа России" в Тюменской области 19 тыс. 26 вакансии. Более подробно о них на сайте.

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# вакансии , нефтегазовая отрасль , трудоустройство

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