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Жителя Исетского района отправят на семь лет в колонию за обман пожилых людей

Происшествия, 11:31 19 марта 2024

прокуратуры Тюменской области | Фото: прокуратуры Тюменской области

Ранее судимого 42-летнего жителя Исетского района осудили за мошенничество в Тюмени. Суд назначил ему семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

С ноября 2021 года по январь 2022 года подсудимый находился в областной столице. Он звонил гражданам преимущественно пожилого возраста из Тюмени, Тобольска, Москвы, Сургута и Сочи. В ходе разговора он сообщал, что является их родственником и под различными предлогами просил перечислить ему деньги.

Из 12 потерпевших только одна женщина поняла, что ей звонит не родственник, и прервала разговор. Ущерб составил почти 100 тыс. рублей, который родственники подсудимого возместили в полном объеме.

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# мошенничество , прокуратура

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