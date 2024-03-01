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10 тысяч рублей украла у инвалида жительница Бердюжского района

Происшествия, 17:13 19 марта 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

47-летнюю жительницу Бердюжского района обвиняют в краже чужого имущества с банковского счета, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Женщина работала специалистом по социальной работе в Истошинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В рабочем кабинете находился сейф, в котором находящиеся в доме-интернате граждане оставляли на хранение сберегательные книжки и банковские карты. Потерпевший инвалид детства, как и многие другие жители интерната, оставил на хранение в сейфе сберегательную книжку и банковскую карту.

В ноябре 2023 года обвиняемой надо было сделать небольшой ремонт личного автомобиля, но денег не было. Тогда она решила похитить с банковской карты потерпевшего деньги. Она взяла из сейфа карту и приехала в с. Бердюжье. В банкомате сняла наличными 10 тыс. рублей, которые впоследствии потратила на ремонт машины.

Суд, учитывая все обстоятельства по делу, признание вины, раскаяние, возмещение ущерба потерпевшему назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

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