Эксперт: воссоединение Крыма с Россией положило начало глобальным позитивным изменениям

Стать частью Российской Федерации – это был осознанный выбор жителей Крыма. Это подчеркнул член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, комментируя форум-концерт в честь десятилетней годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел в Тюмени.

"Прошло десять лет, и Крым поэтапно интегрировался в межрегиональные связи внутри страны. Активно развивается туристическое направление", - отметил он на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

События десятилетней давности, по словам губернатора Александра Моора, положили начало глобальным позитивным изменениям в Крыму, Севастополе и во всей России.

"Не менее значимые события связаны с воссоединением России и регионов Новороссии, за освобождение которых сегодня сражаются наши земляки – участники специальной военной операции. Вместе с нашим президентом Владимиром Путиным мы воссоздаем единую и неделимую Россию. Мы боремся за наши национальные интересы, за наше будущее, за будущее наших детей и внуков", – заявил губернатор.