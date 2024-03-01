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Эксперт: воссоединение Крыма с Россией положило начало глобальным позитивным изменениям

Общество, 11:08 20 марта 2024

Стать частью Российской Федерации – это был осознанный выбор жителей Крыма. Это подчеркнул член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, комментируя форум-концерт в честь десятилетней годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, который прошел в Тюмени.

"Прошло десять лет, и Крым поэтапно интегрировался в межрегиональные связи внутри страны. Активно развивается туристическое направление", - отметил он на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

События десятилетней давности, по словам губернатора Александра Моора, положили начало глобальным позитивным изменениям в Крыму, Севастополе и во всей России.

"Не менее значимые события связаны с воссоединением России и регионов Новороссии, за освобождение которых сегодня сражаются наши земляки – участники специальной военной операции. Вместе с нашим президентом Владимиром Путиным мы воссоздаем единую и неделимую Россию. Мы боремся за наши национальные интересы, за наше будущее, за будущее наших детей и внуков", – заявил губернатор.

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# Александр Моор , концерт , Крым

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