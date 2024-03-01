В Тюменской области продолжается программа замены зданий деревянных школ

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Для того, чтобы российские села жили, чтобы туда приезжала молодежь, работала, воспитывала детей, очень важно создавать там хорошие условия, заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Борис Корсунский, который прокомментировал открытие новых сельских школ в Тюменской области.

Современные школьные здания, построенные по программе замены деревянных школ, введены в строй в селе Большой Карагай Вагайского района и в деревне Овсянникова Тобольского района.

"Современные комфортные учебные заведения на селе - это большой плюс для развития населенных пунктов, - подчеркнул Борис Корсунский, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Если мы хотим, чтобы села жили, то очень важно создавать такие условия".

Всего в Тюменской области замене подлежали 28 деревянных школ. Уже построены и введены в эксплуатацию 12 новых зданий. До конца 2024 года планируется ввод в строй школы в селе Большой Краснояр Ярковского района. В 2025 году предстоит завершить строительство пяти школьных зданий. В плане на 2026 год – 10 школ.

В новых сельских школах, по словам губернатора Александра Моора, все необходимое: современные учебные кабинеты, просторный спортивный зал.

"И все это для того, чтобы каждый мог раскрыть свои способности, состояться в жизни как настоящий профессионал и достойный гражданин нашей страны", – сказал он.