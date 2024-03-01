В Тюмени спрос на новые мотоциклы врос на 14 % за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 14 % вырос спрос на новые мотоциклы в Тюмени за год. Средняя цена составила 175 тыс. рублей, подсчитали в преддверии мотосезона аналитики "Авито авто".

Вместе с тем, мотоцикл с пробегов можно приобрести, отдав в среднем 231 тыс. рублей.

Самые популярные бренды новинок – KAYO. Доля спроса составила 36 %, а цена – 157 тыс. рублей. На Ataki приходится 6 % продаж – 140 тыс. рублей, на Racer - 5 %, стоимость – 130 тыс. рублей.

На самый востребованный бренд среди мотоциклов с пробегом Honda пришлось 11 % спроса. За раритет нужно выложить в среднем 375 тыс. рублей. Один процент уступил ему ИЖ с ценой в 50 тыс. рублей, и два процента "Урал" - 90 тыс. рублей. Рейтинг популярности завершают мотоциклы Yamaha – 420 тыс. рублей.