Более 1 тыс. тонн грузов для бойцов и мирных жителей передала Тюменская область с начала СВО

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Более 1 тыс. тонн грузов для бойцов и мирных жителей передала Тюменская область с начала специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Вот и сегодня наши волонтеры отправили еще одну партию. Защитники Родины получают продукты питания, маскировочные сети, блиндажные свечи, имущество специального назначения и многое другое. Благодарю земляков за поддержку наших бойцов. Вместе победим!" - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.