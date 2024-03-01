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Более 1 тыс. тонн грузов для бойцов и мирных жителей передала Тюменская область с начала СВО

Губернатор, 22:57 21 марта 2024

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Более 1 тыс. тонн грузов для бойцов и мирных жителей передала Тюменская область с начала специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

"Вот и сегодня наши волонтеры отправили еще одну партию. Защитники Родины получают продукты питания, маскировочные сети, блиндажные свечи, имущество специального назначения и многое другое. Благодарю земляков за поддержку наших бойцов. Вместе победим!" - написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

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# Александр Моор , СВО

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