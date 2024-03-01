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Тюменские работодатели готовы трудоустроить 18,8 тыс. человек

Экономика, 14:38 22 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 18,8 тыс. вакансий предлагают работодатели в Тюменской области. При этом 2,6 тыс. сотрудников требуются в строительной отрасли. Еще 8,8 тыс. - в обрабатывающих производствах, образовании, предприятиях по транспортировке и хранению, в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, в торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, сообщает региональный департамент руда и занятости населения.

По данным на 21 марта численность зарегистрированных безработных составляет 2,3 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы — 0,31 %.

С начала года в службы занятости населения региона за содействием в поиске работы обратились 3,5 тыс. человек, трудоустроены - 1,8 тыс. из них.

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# вакансии , трудоустройство

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