Тюменец украл из школы три ноутбука и акустическую систему

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в краже техники задержали в Тюмени. В полицию с заявлением обратились представители общеобразовательного учреждения и сообщили, что неизвестный похитил три ноутбука и акустическую систему на сумму более 60 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полицейские установили, что к краже причастен 33-летний сотрудник школы. Ночью, когда никого не было, мужчина похитил из кабинета дорогостоящую технику, которую в последующем сдал в комиссионный магазин. Деньги злоумышленник потратил на азартные игры. В настоящее время украденное изъяли и скоро вернут в школу.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.