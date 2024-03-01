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Вопросы налогообложения обсудят представители бизнеса и эксперты в Тюмени

Экономика, 10:04 25 марта 2024

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

На круглый стол по актуальным вопросам налогообложения приглашают тюменских предпринимателей. Мероприятие пройдет 26 марта в 15 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20).

Представителям бизнеса расскажут об изменениях в налоговом законодательстве на 2024 год, о послаблениях для бизнеса, включая способы замены штрафа на предупреждение и снижение сумм штрафных санкций. Также слушатели узнают о том, как обжаловать результаты налоговых проверок, сообщает городской департамент экономики.

Спикерами встречи станут представители Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области в сферах налогообложения, строительства и разрешительной документации.

Регистрация на мероприятие ведется по ссылке. Дополнительные вопросы можно задать по телефонам: (3452) 51-06-31, 51-06-32, либо по электронной почте ksrp@tyumen-city.ru.

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# бизнес , налоги , предприниматели

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