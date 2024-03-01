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Владимир Якушев назвал работу с кадрами важным условием развития ОПК

Экономика, 18:45 22 марта 2024

uralfo.gov.ru

Основной потенциал развития предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточен в работе с кадрами. Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на собрании, которое прошло на площадке Уральского оптико-механического завода 22 марта.

"Здесь у нас есть резервы. За достаточно короткое время мы провели очень большую работу. Наметили серьёзные векторы по развитию кадрового потенциала, и сейчас активно движемся в этих направлениях", - сказал полпред.

Владимир Якушев напомнил, что в своём послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин высоко оценил достижения уральского оборонно-промышленного комплекса. Одной из основных задач Глава государства называл дальнейшее ускоренное развитие ОПК. При этом количество и мощь средств поражения должны быть увеличены, сообщает пресс-служба полпредства.

Участники собрания обсудили актуальные вопросы, которые стоят перед отраслью, и основные направления работы. Владимир Якушев наградил благодарностями и ведомственными наградами Минпромторга России руководителей и сотрудников свердловских организаций, внесших значительный вклад в развитие оборонной промышленности России.

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