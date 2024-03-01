Ольга Швецова назвала трагедию в Подмосковье зверской и бесчеловечной
Происшествия, 11:22 23 марта 2024
| Фото: ТРО ВПП «Единая Россия» (архив)
Председатель комитета облдумы по социальной политике, руководитель регионального исполкома Тюменского отделения "Единой России" Ольга Швецова трагедию в "Крокус Сити Холле" настоящей спланированной акцией, зверской и бесчеловечной.
"Искренние соболезнования всем, кого напрямую коснулась эта ужасающая трагедия. Тем, кто сделал это, нет оправдания. Это не люди", - написала она в своем Telegram-канале.
Напомним, в Тюменской области в связи с терактом в Московской области отменили все спортивные и развлекательные мероприятия.