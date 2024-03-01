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Ольга Швецова назвала трагедию в Подмосковье зверской и бесчеловечной

Происшествия, 11:22 23 марта 2024

ТРО ВПП «Единая Россия» (архив) | Фото: ТРО ВПП «Единая Россия» (архив)

Председатель комитета облдумы по социальной политике, руководитель регионального исполкома Тюменского отделения "Единой России" Ольга Швецова трагедию в "Крокус Сити Холле" настоящей спланированной акцией, зверской и бесчеловечной.

"Искренние соболезнования всем, кого напрямую коснулась эта ужасающая трагедия. Тем, кто сделал это, нет оправдания. Это не люди", - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, в Тюменской области в связи с терактом в Московской области отменили все спортивные и развлекательные мероприятия.

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# Ольга Швецова , Подмосковье , теракт

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