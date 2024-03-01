Тюменские политики и общественники выразили слова поддержки пострадавшим в Подмосковье

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соболезнования семьям погибших и пострадавших выразили тюменские политики и общественные деятели в трагедии в "Крокус Сити Холле". Жители Тюменской области разделяют горе тех, кто потерял близких в этом теракте.

Президент федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев считает, что произошедшая трагедия – большое горе для всей страны.

"Страшное известие о чудовищном теракте в Подмосковье застало меня вчера в Ишиме. Сегодня здесь должно было состояться празднование Наурыза. Конечно, мероприятие было сразу отменено. С активом и аксакалами Национально-культурной автономии казахов Ишима и Ишимского района собрались, чтобы почитать Коран в память о людях, оказавшихся под прицелом террористов. Воздали дуа (молитву) для скорейшего выздоровления пострадавших. Попросили Всевышнего о спокойствии и стабильности в нашей стране", - написал он.

| Фото: ТГ-канал президента федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалия Ибраева | Фото: ТГ-канал президента федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалия Ибраева

По словам заслуженного общественного деятеля Тюменской области, руководителя аппарата Общественной палаты региона Артура Юрьева, у этого ужасного и по факту трусливого поступка нет и априори не может быть человеческого лица. Он сказал, что назвать организаторов и исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле" людьми не поворачивается язык.

"Случившаяся трагедия в очередной раз подтверждает необходимость искоренить эту фашистскую нечисть на нет, и уверен, что общими усилиями мы справимся с этой задачей – нас не сломить", – добавил общественный деятель.

Председатель духовного управления мусульман Тюменской области муфтий Зиннат хазрат Садыков призвал многонациональный народ России сплотиться: "пособники сатаны убили и ранили огромное количество людей. Прихвостни дьявольской идеологии терроризма в очередной раз пролили кровь ни в чём неповинных граждан. Вчерашний теракт является страшной трагедией для всех россиян в независимости от их национальной и религиозной принадлежности. В эти тяжёлые моменты я хочу выразить соболезнование родным всех жертв теракта, а также пожелать скорейшего исцеления пострадавшим".

К бдительности призвал земляков председатель организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов. По его словам, против России развязана информационная война. Украинский ЦИПСО пытается дестабилизировать обстановку, главное - не поддаваться на провокации. Он подчеркнул, что главное не бояться, не сеять панику и заботиться друг о друге.

Действия очевидцев теракта - пример настоящего героизма и мужества, заявил главный атаман Тюменской области Николай Белослудцев. Ночью на помощь пострадавшим бросились разные люди, вне зависимости от национальности, возраста и вероисповедания. Бесплатно работали таксисты различной этнической принадлежности. С раннего утра люди встали в очередь в пункты сдачи крови для раненых.

"На беду откликнулся весь многонациональный народ России. Люди желают друг другу быть сильными, сплотиться и решительно противостоять любым попыткам нарушить общественное согласие. Поведение российского народа стала ярким отражением нашего единения и согласия. Единство – наше оружие против любых угроз", - заверил атаман.

Председатель общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев уверен, что киевские спецслужбы были готовы к этой ситуации. "Киевский режим, приближаясь к неумолимому поражению на фронте, использует все возможные способы противодействия России. Украинский ЦИПСО с первых же секунд подключился к раскачиванию ситуации, пытаясь максимально использовать информационный повод: пошли вбросы, фейки, сообщения и звонки о возможных терактах на других территориях", - сообщил общественник.

Русская православная церковь вместе со всей страной скорбит о всех невинно убиенных в ходе террористического акта, сказал митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

"В это трудное для нашего Отечества время, мы должны усилить молитвы за всех пострадавших. Особые молитвы церковь возносит за наших почивших сограждан. Будем молиться, чтобы всемилостивый Господь умирил нашу жизнь, упокоил в селениях праведных души невинно убиенных и даровал исцеление и утешение всем, кто пострадал от ожесточенных и греховно-озлобленных людей, вставших на путь служения дьяволу и противления Богу", - отметил он.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Со словами поддержки к пострадавшим и семьям погибших также ранее обращались власти Тюменской области.

"Невозможно смотреть на кадры хладнокровного расстрела безоружных мирных людей. Уверен, что террористы и те, кто за ними стоит, будут найдены и уничтожены. Тюменцы скорбят вместе со всей страной", – выразил слова соболезнования глава региона Александр Моор.

В свою очередь председатель Тюменской областной Думы Фуат Сайфитдинов назвал произошедшее бесчеловечным, подлым, жестоким преступлением. Заместитель губернатора Андрей Пантелеев сказал, что "зло должно быть и будет наказано".