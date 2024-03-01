Двоих человек спасли на пожарах в Тюменской области за неделю

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Двоих человек спасли на пожарах сотрудники управления МЧС России по Тюменской области за минувшую неделю. Всего в регионе с 15 по 24 марта зарегистрировано 58 техногенных пожаров.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекали 70 раз. 33 раза пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Гражданам напоминают, что при обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно необходимо сообщать об этом по единому телефону вызова экстренных служб 112.