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Двоих человек спасли на пожарах в Тюменской области за неделю

Происшествия, 09:53 25 марта 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Двоих человек спасли на пожарах сотрудники управления МЧС России по Тюменской области за минувшую неделю. Всего в регионе с 15 по 24 марта зарегистрировано 58 техногенных пожаров.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекали 70 раз. 33 раза пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Гражданам напоминают, что при обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно необходимо сообщать об этом по единому телефону вызова экстренных служб 112.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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