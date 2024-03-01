  • 25 марта 202425.03.2024понедельник
  • USD92,6118
    EUR100,2170
  • В Тюмени 0..2 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Ялуторовчанка уехала с места ДТП и лишилась водительских прав

Происшествия, 10:26 25 марта 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Жительница Ялуторовска лишилась водительских прав за оставление места ДТП, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела известно, что 9 февраля девушка за рулем Vortex Tingo в нарушение правил дорожного движения оставила место аварии, участницей которой была.

Суд назначил ей наказание в виде лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ДТП , суд , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:21 25.03.2024Житель Ялуторовска избил мужчину гвоздодёром
10:26 25.03.2024Ялуторовчанка уехала с места ДТП и лишилась водительских прав
09:53 25.03.2024Двоих человек спасли на пожарах в Тюменской области за неделю
17:27 23.03.2024Тюменские огнеборцы ликвидировали пожар в строящейся многоэтажке