Ялуторовчанка уехала с места ДТП и лишилась водительских прав
Происшествия, 10:26 25 марта 2024
| Фото: media-pravo.info
Жительница Ялуторовска лишилась водительских прав за оставление места ДТП, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Из материалов дела известно, что 9 февраля девушка за рулем Vortex Tingo в нарушение правил дорожного движения оставила место аварии, участницей которой была.
Суд назначил ей наказание в виде лишение права управления транспортными средствами на срок один год.