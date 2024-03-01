Ялуторовчанка уехала с места ДТП и лишилась водительских прав

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Жительница Ялуторовска лишилась водительских прав за оставление места ДТП, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела известно, что 9 февраля девушка за рулем Vortex Tingo в нарушение правил дорожного движения оставила место аварии, участницей которой была.

Суд назначил ей наказание в виде лишение права управления транспортными средствами на срок один год.