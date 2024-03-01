В Тюмени задержали подозреваемого в попытке распространения наркотиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в попытке распространения наркотиков задержали в Тюмени, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

На ул. 50 лет ВЛКСМ сотрудники отдельного батальона ППСП остановили для проверки документов мужчину 1986 года рождения. На вопрос полицейских о наличии у него запрещенных веществ ранее судимый за кражи житель Тюмени признался, что имеет при себе пакет с наркотиком.

В личных вещах гражданина правоохранители обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является метадоном массой более 24 граммов. Следователю подозреваемый пояснил, что бесконтактным способом приобрел метадон и должен был распространить его на территории города.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.