Александр Логинов финишировал вторым в гонке преследования на чемпионате России в Тюмени

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Участник сборной Тюменской области Александр Логинов финишировал вторым с результатом +8,1 в гонке преследования на 12,5 км в чемпионате России по биатлону в тюменской "Жемчужине Сибири" 26 марта.

Победа досталась пермяку Ивану Колотову, на третьем месте - Эдуард Латыпов из Башкирии.

Гонка преследования у женщин начнется в 12 часов (мск). На старт выйдут тюменки Виктория Сливко, Кристина Шнейдер, Елизавета Фролова, Ульяна Нигматуллина, Анна Грухвина, Маргарита Болдырева и Елена Кручинкина.

Во время спринта чемпионата 25 марта Виктория Сливко завоевала золоту медаль. После победы Виктория передала Кубок им. Анфисы Резцовой Кристине Резцовой.

Ранее исполком СБР принял решение увековечить память выдающейся биатлонистки и лыжницы, трёхкратной чемпионки Олимпийских игр Анфисы Резцовой и учредить трофей её имени.

У мужчин обладателем трофея стал москвич Карим Халили.

Чемпионат России по биатлону, в котором участвуют более 150 спортсменов, продолжится до 31 марта. Трансляции ведут МатчТВ и канал СБР.

Анжела Лебедева