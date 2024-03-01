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В Аромашевском районе с автомобильного моста сняли верхний слой проезжей части

Экономика, 17:45 26 марта 2024

из Telegram-канала главы Аромашевского района | Фото: из Telegram-канала главы Аромашевского района

Демонтаж верхнего слоя проезжей части и барьерного ограждения выполнили на автомобильном мосту на автодороге Аромашево - Кротово - Большое Сорокино в Аромашевском районе. Ремонтные работы проводит ООО Строительная компания "МОСТРЕМСТРОЙ".

Об этом написал глава района Игорь Власов в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщал пресс-секретарь ГУС Тюменской области Александр Гришаков, работы на мосту начались раньше срока. Объем работ большой – будут восстанавливать и опоры, и несущую часть моста, менять гидроизоляцию, верхние слои.

Водителей просят быть внимательными. На данном участке установлен светофор и организовано реверсивное движение.

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# ремонт моста

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