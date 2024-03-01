Военно-спортивные игры "Штурм" проведут для тюменцев в ТВВИКУ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив) | Фото: информационный центр правительства Тюменской области (архив)

Военно-спортивные игры "Штурм" пройдут возле оз. Андреевское на полигоне ТВВИКУ 30 марта. Их организует Областной совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов под председательством Степана Киричука, сообщают организаторы.

Будет создан передвижной тир для детей и взрослых, в программе мастер-класс от президента федерации спортивного метания ножа и выставка макетов оружия. Также всех гостей и участников обещают накормить настоящей солдатской кашей.

Начало запланировано на 10 часов. Возрастное ограничение: 12+.