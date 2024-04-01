В Тюменской области подешевели обувь, ноутбуки и одежда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области с начала года подешевели обувь кожаная – на 6,4 %, компьютер персональный переносной (ноутбук) – на 5,2 %, одежда и белье – на 7 %, галантерея – на 6,6 %, средства связи – на 10,6 %, парфюмерно-косметические товары – на 2,4 %, моющие и чистящие средства – на 1,1 %. Инфляция на непродовольственные товары в Тюменской области составила – 2,4 %, область занимает третье место среди субъектов РФ, сообщает Росстат.

Инфляция на продовольственные товары за январь-февраль 2024 года составила 7,4 %.

Следует отметить снижение цен на плодоовощную продукцию. Так, лук репчатый подешевел на 34,9 %, картофель – на 25,1 %, морковь – на 2,8 %. В то же время выросли цены на следующие виды продуктов: яйца – на 37,1 %, сахар-песок – на 21,5 %, мясо и птица – на 17,5 %, масло сливочное – на 6,6%, рыбопродукты – на 6,1 %.

Низким уровнем роста цен на непродовольственные товары, во многом обусловлен уровень инфляции за январь-февраль 2024 года.

По данным органов государственной статистики инфляция за январь-февраль 2024 года (к соответствующему периоду предыдущего года) в Тюменской области составила 5,8 % (РФ – 7,6 %). Следует отметить, что к декабрю 2023 года инфляция в феврале 2024 года в регионе была зафиксирована на уровне 1,6 %, что соответствует среднероссийскому показателю (РФ – 1,6 %).

По динамике сводного индекса потребительских цен Тюменская область занимает пятое место среди субъектов РФ с самым низким уровнем инфляции, а среди регионов УФО – второе место.