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Подруги вынесли из арендованной квартиры телевизор

Происшествия, 13:14 30 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемых в квартирной краже задержали оперативники в Тюмени. По версии следствия, ранее неоднократно судимая жительница Нижнетавдинского района и её знакомая похитили телевизор из арендованной квартиры. Ущерб составил 30 тыс. рублей.

В полицию обратилась тюменка, рассказавшая о краже из квартиры. Девушка сообщила, что сдала квартиру в аренду. Оплатившая месяц проживания, квартирантка перестала выходить на связь. Позже хозяйка обнаружила пропажу телевизора.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастна жительница Нижнетавдинского района 1982 года рождения, её задержали. Женщина призналась, что вместе с ней квартиру снимала её знакомая без определенного места жительства.

Подруги похитили телевизор и сдали его в комиссионный магазин за 3 тыс. рублей. Соучастница преступления также была задержана, свою вину в краже она признала.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Похищенный телевизор изъят и вскоре будет возвращен владелице.

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# кража , уголовное дело

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