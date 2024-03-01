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Тюменец сломал силовой аттракцион и похитил из него деньги

Происшествия, 15:09 30 марта 2024

скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Более 7 тыс. рублей похитил тюменец, повредив игровой аттракцион-силомер, расположенный на улице С. Карнацевича областного центра. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

О преступлении полиции сообщил местный предприниматель. Оперативники установили подозреваемого и выяснили адрес проживания молодого человека.

Задержанный признался в преступлении, он рассказал, что деньги ему необходимы были на развлечения. Для этого он решил взломать аттракцион.

В отношении ранее неоднократно судимого, в том числе и за тяжкие преступления, тюменца возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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# кража , уголовное дело

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