Тюменец сломал силовой аттракцион и похитил из него деньги

| Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Более 7 тыс. рублей похитил тюменец, повредив игровой аттракцион-силомер, расположенный на улице С. Карнацевича областного центра. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

О преступлении полиции сообщил местный предприниматель. Оперативники установили подозреваемого и выяснили адрес проживания молодого человека.

Задержанный признался в преступлении, он рассказал, что деньги ему необходимы были на развлечения. Для этого он решил взломать аттракцион.

В отношении ранее неоднократно судимого, в том числе и за тяжкие преступления, тюменца возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ему грозит до пяти лет лишения свободы.