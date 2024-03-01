Тюменец сломал силовой аттракцион и похитил из него деньги
Происшествия, 15:09 30 марта 2024
| Фото: скриншот видео УМВД России по Тюменской области
Более 7 тыс. рублей похитил тюменец, повредив игровой аттракцион-силомер, расположенный на улице С. Карнацевича областного центра. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
О преступлении полиции сообщил местный предприниматель. Оперативники установили подозреваемого и выяснили адрес проживания молодого человека.
Задержанный признался в преступлении, он рассказал, что деньги ему необходимы были на развлечения. Для этого он решил взломать аттракцион.
В отношении ранее неоднократно судимого, в том числе и за тяжкие преступления, тюменца возбуждено уголовное дело по статье "Кража", ему грозит до пяти лет лишения свободы.