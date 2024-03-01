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Жилищно-коммунальные услуги подорожали менее остальных платных сервисов в Тюменской области 

Экономика, 10:39 31 марта 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жилищно-коммунальные услуги подорожали менее остальных платных сервисов в Тюменской области в январе 2024 года. Рост составил, включая аренду жилья, 3,9 %.

Менее 10 % прибавили образовательные услуги (9,6 %), телекоммуникационные (7,8 %), бытовые (6,6 %).

Всего платные услуги на сумму 14 млрд 307,7 млн рублей получили жители региона за первый месяц 2024 года. Это больше, чем в рекордном декабре, когда за услуги отдали 14 млрд 284,4 млн рублей.

А в предыдущем январе оборот составил почти на 2 млрд рублей меньше. С данными Тюменьстата ознакомился "Вслух.ру".

За год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (на 27,8 %), пассажирского транспорта (на 18 %), правового характера (на 14,6 %), организаций культуры (на 12,8 %), медицинские услуги (на 11,1 %).

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# ЖКУ , услуги

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