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Более 300 участниц поспорят за победу в первенстве Тюмени по художественной гимнастике

Спорт, 11:42 02 апреля 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Первенство Тюмени по художественной гимнастике состоится на базе спортивной школы "Прибой" со 2 по 3 апреля. В этом году за звание лучших поспорят более 300 участниц 2012-2016 годов рождения, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Старт соревнований запланирован на 9 часов в оба дня. Спортсменкам предстоит продемонстрировать свое мастерство и грациозность в личном первенстве и групповых упражнениях.

Победителей и призеров наградят дипломами и медалями соответствующих степеней. Команды, занявшие призовые места, вручат грамоты и медалями.

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# первенство , художественная гимнастика

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