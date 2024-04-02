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За кражу задержан тюменец, который вышел из магазина в обуви с прилавка

Происшествия, 18:46 02 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полиция задержала жителя Тюменской области, который подозревается в краже обуви из магазина спортивной одежды. Инцидент произошел в Ханты-Мансийске еще в 2022 году, преступление оставалось нераскрытым.

По камерам видеонаблюдения полицейские установили, что в магазине неизвестный взял с прилавка пару ботинок, переобулся, положил в коробку старую обувь и ушел, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре. Весной 2023 года криминалисты обнаружили совпадение отпечатков пальцев, оставленных на коробке со старыми ботинками, с отпечатками, принадлежащими ранее судимому жителю Тюменской области. Мужчину 1992 года рождения объявили в розыск и впоследствии задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

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