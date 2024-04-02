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Антимонопольщики проверят торговые сети на обоснованность цен на куриные яйца

Экономика, 18:18 02 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверки на предмет заключения антиконкурентных соглашений между торговыми сетями, которые могли привести к росту стоимости социально значимого товара, в том числе цены на куриные яйца, проводят сотрудники ФАС в ряде регионов страны. Они посетят торговые сети "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Пятерочка", "Лента", "О’Кей", "Метро", "Ашан" и другие.

Выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц признаков нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны по итогам проверок, анализа полученной информации. В случае выявления признаков нарушения ведомство примет меры реагирования.

ФАС России напоминает, что вне зависимости от рыночной ситуации участники всей товаропроводящей цепочки должны придерживаться ответственного, социально ориентированного поведения и не допускать необоснованного повышения цен на товары.

Внеплановые выездные контрольно-надзорные мероприятия согласованы с Генпрокуратурой.

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# ФАС , цены на продукты , яйца

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