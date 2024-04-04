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Фестиваль "Тюмень Сильная" пройдет на шести площадках города

Спорт, 11:52 04 апреля 2024

«Тюмень Сильная» во ВКонтакте | Фото: «Тюмень Сильная» во ВКонтакте

Спортивный фестиваль "Тюмень Сильная" в третий раз пройдет в областной столице 18 мая. В 2024 году гости соберутся на шести городских площадках: в Выставочном зале, эко-парке "Затюменский", Легкоатлетическом манеже, гимназии №1 и в спортивных комплексах "Муромец" и "Строймаш", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Фестиваль объединит 20 видов спорта: пауэрлифтинг, бодибилдинг, стрит воркаут, армрестлинг, силовой экстрим, MMA, тяжелую атлетику, кроссфит, бокс, гиревой спорт, перетягивание каната, шахматы, самбо, абсолютно реальный бой, борьбу на опоясках, лёгкую атлетику, волейбол, футбол, баскетбол, мас-рестлинг.

Совместно с проектом "5 верст" участники попытаются установить неофициальный рекорд мира по самому массовому парковому забегу в эко-парке "Затюменский". Планируется, что в забегах примут участие около 2 тыс. 600 спортсменов. Также организаторы позаботились о спортивной программе для юных участников. Желающие ребята от пяти лет смогут поучаствовать в детских забегах "Тюмень быстрая".

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# армрестлинг , пауэрлифтинг , соревнования

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