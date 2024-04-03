Владимир Якушев: конкурс "Лидеры России" дает мотивацию на движение вперед

| Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в УФО

Конкурс "Лидеры России" дает участникам мощную внутреннюю мотивацию на движение вперед. Такое мнение высказал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на встрече с суперфиналистом конкурса "Лидеры России" Вадимом Васильевым. Полпред стал наставником управленца из Екатеринбурга.

"Участие помогает эффективно использовать все возможности, которые открывает конкурс – перенимать опыт наставников, воплощать проекты и реализовывать себя в новых сферах", – подчеркнул Владимир Якушев.

Вадим Васильев рассказал о себе, впечатлениях от конкурса и намерении связать дальнейшую профессиональную деятельность с государственной службой. Владимир Якушев заметил, что управленческий опыт, накопленный Вадимом Васильевым в коммерческом секторе, станет хорошей основой для развития компетенций, необходимых для госслужбы, сообщает пресс-служба полпредства.

Отметим, Вадим Васильев вошел в число суперфиналистов пятого конкурса "Лидеры России". За плечами у него более 20 лет управленческого опыта в разных должностях в банковской сфере и коммерческом секторе.