Тюменская область выполняет все обязательства по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"
Реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" на примере нескольких объектов в Тюмени проинспектировал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин 3 апреля.
С представителями региональной и городской власти он побывал на территории жилой застройки в районе озера "Алебашево". Здесь строится ЖК "Дивный квартал у озера". Применяются инструменты поддержки федеральной программы "Стимул".
Замминистра осмотрел ЖК "Европейский берег 2.0", который возводится в рамках КРТ. И оценил преимущества трехуровневой развязки Мельникайте-Дружбы. Она строилась по инфраструктурному бюджетному кредиту.
"С учетом того, что Минстрой России является главным распорядителем бюджетных средств по всем федеральным программам, видим, что Тюменская область с гордо поднятой головой выполняет все взятые на себя обязательства", - рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в интервью корреспонденту "Тюменской линии".
По федеральной программе инфраструктурных бюджетных кредитов Тюменская область получила более 8,5 млрд рублей, добавил начальник управления ГУС Павел Перевалов.
Рекордное количество жилья - 2,5 млн кв. метров – построено в Тюменской области в 2023 г. В планах на 2024 г – ввести более 2,2 млн "квадратов".
"Практически 50 процентов в этой цифре – это индивидуальное жилищное строительство. Это тренд нескольких лет. Горожане и те, кто приезжают в регион, выбирают и такой способ обеспечения жизни, своего жилого пространства. Это отрадно и мы это только поддерживаем", - отметил Перевалов.
По данным на 25 марта 2024 г., в регионе построили 295,1 тыс. кв. метров ИЖС, что на 27 % выше к показателю 2023 года.
Анжела Лебедева