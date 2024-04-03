Тюменская область выполняет все обязательства по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда"

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" на примере нескольких объектов в Тюмени проинспектировал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин 3 апреля.

С представителями региональной и городской власти он побывал на территории жилой застройки в районе озера "Алебашево". Здесь строится ЖК "Дивный квартал у озера". Применяются инструменты поддержки федеральной программы "Стимул".

Замминистра осмотрел ЖК "Европейский берег 2.0", который возводится в рамках КРТ. И оценил преимущества трехуровневой развязки Мельникайте-Дружбы. Она строилась по инфраструктурному бюджетному кредиту.

"С учетом того, что Минстрой России является главным распорядителем бюджетных средств по всем федеральным программам, видим, что Тюменская область с гордо поднятой головой выполняет все взятые на себя обязательства", - рассказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

По федеральной программе инфраструктурных бюджетных кредитов Тюменская область получила более 8,5 млрд рублей, добавил начальник управления ГУС Павел Перевалов.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Рекордное количество жилья - 2,5 млн кв. метров – построено в Тюменской области в 2023 г. В планах на 2024 г – ввести более 2,2 млн "квадратов".

"Практически 50 процентов в этой цифре – это индивидуальное жилищное строительство. Это тренд нескольких лет. Горожане и те, кто приезжают в регион, выбирают и такой способ обеспечения жизни, своего жилого пространства. Это отрадно и мы это только поддерживаем", - отметил Перевалов.

По данным на 25 марта 2024 г., в регионе построили 295,1 тыс. кв. метров ИЖС, что на 27 % выше к показателю 2023 года.

Анжела Лебедева