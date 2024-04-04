Более 100 юных спортсменов выступят на первенстве региона по самбо

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Более 100 юных борцов из Тюмени, Ишима, Ишимского района и Голышмановского городского округа примут участие в первенстве Тюменской области по самбо, посвященное герою России, полковнику Руслану Сайфуллину и участникам СВО, погибшим при исполнении воинского долга. Соревнования пройдут в спортивном комплексе "Локомотив" в Ишиме 6 апреля, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Ребята 11-12 лет еще не могут принимать участие в окружных соревнованиях, поэтому данные старты помогут им получить соревновательный опыт, отработать приемы, полученные на тренировках, и встретиться с новыми соперниками. Также не стоит забывать, что важную роль в достижениях спортсменов играет психологический фактор, поэтому уже в этом возрасте пора учиться справляться с волнением, абстрагироваться от давления со стороны и настраиваться на нужный лад", - сказала заместитель директора по спорту Областного центра самбо "Победа" Александра Жевнерова.

Перед соревнованиями 5 апреля в ишимском Доме культуры для ребята встретятся с Героем России, полковником Русланом Сайфуллиным. В ходе мероприятия спортсмены, их родители и сопровождающие смогут ознакомиться с фильмом о Руслане Галиевиче, а также пообщаться с ним и задать вопросы.