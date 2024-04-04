Мошенники оформили на жителя Ишима кредит на 100 тысяч рублей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Ишимский суд рассмотрел иск местного жителя к ООО МКК "Купи не копи" о признании недействительным кредитного договора на 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 19 октября 2023 года ишимцу позвонила девушка, представившаяся сотрудником оператора сотовой связи? и пояснила, что истек срок действия его сим-карты.

Она предложила продлить договор в онлайн-режиме, на что мужчина согласился. Оператор пояснил, что ему на телефон будут приходить sms для продления договора и подтверждения личности, а сим-карта будет временно отключена.

На следующий день мужчина обратился в салон связи, где узнал, что стал жертвой мошенников, а его карта была заблокирована с подключением виртуальной сим-карты с его номером.

Мошенники воспользовались Госуслугами ишимца и оформили на его имя кредит. 3 декабря 2023 года мужчина получил кредитный отчет, подтверждающий выдачу кредита.

Представитель ответчика в суде просил в иске отказать, поскольку кредитный договор заключен с электронной подписью, что предусмотрено законом.

Однако суд удовлетворил требования истца и признал кредитный договор на 100 тыс. рублей недействительным, а также обязал ООО "Купи не копи" предоставить сведения об отсутствии задолженности по кредиту.