К посевной в Тюменской области проверили качество 147 тысяч тонн семян

| Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: Россельхознадзор по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Качество 147 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур к посевной проверили в Тюменской области. Кондиционными признаны 70 % из них - это около 136 тыс. тонн, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

До начала посевной специалистам Россельхозцентра предстоит определить качество еще 60 тыс. тонн семян. В лидерах этого года Аромашевский район — 100 % кондиционных семян.

В ведомстве отметили, что семена, предназначенные для посева, должны соответствовать ряду условий. Это сортовая принадлежность, приспособленность к местным условиям, чистота без примеси других культурных растений и сорняков. Семена должны иметь хорошую всхожесть и энергию прорастания, быть здоровыми и соответствовать другим требованиям.

Всего в посевную кампанию тюменским аграриям потребуется более 196 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур.