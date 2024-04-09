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В Тюменской области возвели 2457 жилых домов за два месяца 2024 года

Экономика, 10:46 09 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 457 жилых домов площадью 588 тыс. кв. м возвели в Тюменской области в первые два месяца 2024 года. Общая площадь составила 588,2 тыс. кв. м, что на 21 % больше, чем годом ранее.

По данным Тюменьстата, увеличение произошло и по строительству индивидуальных домов. С начала года жители региона возвели 2 тыс. 410 объектов ИЖС площадью 295,1 тыс. кв. м., а это почти на треть больше, чем в первые два месяца 2023 года.

Вместе с тем в январе в регионе было построено вполовину больше жилья. Если в первый месяц ввели 559 тыс. 282 кв. м, то во втором – 263 тыс. 93 кв. м.

Оксана Корнеенкова

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# застройщики , ИЖС , строительство жилья , Тюменьстат

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