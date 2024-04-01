В Уватском районе уровень безработицы снизился до 0,17 %

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

0,17 % составляет уровень безработицы в Уватском районе. По данным на начало апреля в муниципальном образовании статус безработного присвоен 26 его жителям. А для трудоустройства предприятия предлагают 547 вакантных рабочих мест.

Об этом сообщил глава Уватского района Вячеслав Елизаров по итогам заседания коллегии по занятости населения.

"12 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе пройдет ярмарка трудоустройства. 18 работодателей предложат соискателям больше 200 вакансий. На мероприятие можно прийти всей семьей, для удобства здесь будут организованы интерактивные зоны для детей", - отметил глава.

Вакансии представлены в таких направлениях экономики как добыча полезных ископаемых, торговля, образование. А также в обеспечении военной безопасности.

Для участия можно зарегистрироваться на сайте регионального кадрового центра "Работа России".