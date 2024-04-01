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Жительница Тобольского района ранила ножом бывшего мужа

Происшествия, 17:32 10 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

58-летнюю жительницу Тобольского района обвиняют в причинении вреда здоровью бывшему мужу. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МО МВД России "Тобольский".

В дежурную часть отдела полиции со станции скорой медицинской помощи поступила информация о нанесении ножевого ранения жителю с. Ворогушино. Полицейские обнаружили окровавленного мужчину. По подозрению в совершении преступлении задержали 58-летняя женщину.

Она пояснила, что проживает совместно с бывшим супругом. В день происшествия граждане распивали алкогольные напитки и периодически ссорились. Во время ссоры подозреваемая ударила пострадавшего по голове керамическим графином, а затем предложила вызвать скорую помощь, но мужчина отказался. Спустя время конфликт возобновился. Женщина взяла кухонный нож и нанесла им удар в бедро потерпевшего.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Фигурантке избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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# преступление , УМВД России по Тюменской области

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