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Промышленным предприятиям Тюменской области помогут определить степень зрелости

Экономика, 17:43 10 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую услугу по оценке индекса технологической готовности промышленного предприятия запускает Региональный центр инжиниринга. Уровень индекса характеризует степень зрелости предприятия по организации и стабильности внутренних процессов, его готовности к инвестициям, участию в госзакупках и программах партнерства с крупными компаниями, сообщает Тюменский технопарк.

Для руководства предприятия результаты экспресс-анализа, проведенного экспертами центра, станут основой для разработки программ модернизации, технического перевооружения и развития производства, при планировании участия в госпрограммах поддержки бизнеса.

Всю информацию о мерах поддержки для малых и средних предприятий можно получить по телефону: +7 (3452) 534-000 (доб. 1035, 1028), руководитель Регионального центра инжиниринга Тюменского технопарка Дмитрий Новицкий.

Услуга по оценке индекса технологической готовности предоставляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".

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# инжиниринг , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , промышленность , тюменский технопарк

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