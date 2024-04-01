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В Ялуторовском районе разобьют сад черной смородины на 10 га в 2024 году

Экономика, 12:48 11 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 га составит площадь новых посадок смородины в Ялуторовском районе в 2024 году. Они дополнят уже действующие сады из 32 га промышленных сортов черной смородины, 8 га облепихи. Еще на 2 га расположен питомник размножения культуры, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

На плантациях предприятия "Ягоды плюс" уже началась обрезка, ведь от момента таяния снега до пробуждения почек проходит всего одна-две недели. За короткий промежуток нужно успеть навести порядок на земле, защитить растения от вредителей, завершить обрезку. Ее проводят в первый год после посадки черной смородины. Все стебли убираются на высоте второй или третьей почек от земли. При этом слабые побеги укорачивают больше, чтобы уравновесить их в росте с сильными. При правильной посадке и такой обрезке к осени куст даст пять или более однолетних побегов.

Отметим, всего по проекту закладки и возделывания насаждений черной смородины в Ялуторовском районе планируется освоить земельные участки площадью 60 га.

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# сад , смородина , Ягоды плюс , Ялуторовский район

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