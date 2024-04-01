В Тюменской области разработали новую программу финансовой поддержки экспортеров
Новую программу для представителей малого и среднего бизнеса, занятых экспортом товаров и услуг, запустил Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области. Они могут получить займ на специальных условиях.
Процентная ставка для экспортеров региона снижена до 4 % годовых. Срок займа - 36 месяцев с отсрочкой платежа на полгода. Максимальная сумма кредитных средств – 5 млн рублей.
"Благодаря простым и понятным условиям программы "Экспортируй", получение средств стало ещё доступнее, а низкая процентная ставка позволяет получить дополнительные преимущества тюменским предпринимателям при экспорте товаров или услуг", - пояснил генеральный директор Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын.
Программа рассчитана на тех, кто имеет экспортный потенциал, планирует осуществлять поставки либо расширять географию поставок. Финансирование ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Вся информация о доступных программах финансовой поддержки бизнеса в Тюменской области в Телеграм-боте.
Анжела Лебедева