В Тюменской области разработали новую программу финансовой поддержки экспортеров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую программу для представителей малого и среднего бизнеса, занятых экспортом товаров и услуг, запустил Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области. Они могут получить займ на специальных условиях.

Процентная ставка для экспортеров региона снижена до 4 % годовых. Срок займа - 36 месяцев с отсрочкой платежа на полгода. Максимальная сумма кредитных средств – 5 млн рублей.

"Благодаря простым и понятным условиям программы "Экспортируй", получение средств стало ещё доступнее, а низкая процентная ставка позволяет получить дополнительные преимущества тюменским предпринимателям при экспорте товаров или услуг", - пояснил генеральный директор Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Алексей Мартын.

Программа рассчитана на тех, кто имеет экспортный потенциал, планирует осуществлять поставки либо расширять географию поставок. Финансирование ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Вся информация о доступных программах финансовой поддержки бизнеса в Тюменской области в Телеграм-боте.

Анжела Лебедева