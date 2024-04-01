Жителя Тюменской области наказали за покупки по чужой банковской карте

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За покупки по чужой банковской карте Уватский районный суд оштрафовал 55-летнего мужчину на 30 тыс. рублей. Ущерб, причинённый владельцу карты, составил около 2 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 16 декабря 2023 года обвиняемый в магазине в пос. Демьянка трижды совершил покупки с найденной на улице банковской картой.

В суде мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что банковскую карту обнаружил, проходя по автопарковке у железнодорожного вокзала.