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Жителя Тюменской области наказали за покупки по чужой банковской карте

Происшествия, 12:25 12 апреля 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За покупки по чужой банковской карте Уватский районный суд оштрафовал 55-летнего мужчину на 30 тыс. рублей. Ущерб, причинённый владельцу карты, составил около 2 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что 16 декабря 2023 года обвиняемый в магазине в пос. Демьянка трижды совершил покупки с найденной на улице банковской картой.

В суде мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что банковскую карту обнаружил, проходя по автопарковке у железнодорожного вокзала.

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# суд , Уватский район

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