Губернатор Тюменской области побывал в селе Казанском

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Губернатор Тюменской области Александр Моор побывал в с. Казанское 14 апреля. Он посетил выполненную работу по наращиванию дамбы.

"Как только получили уточнённый прогноз по реке Ишим от Росгидромета, сразу приняли решение увеличить высоту гидротехнических сооружений. На нормальный уровень воды ее хватило бы, но вот на рекордный, который нам пообещали, недостаточно. Поэтому наращиваем дамбу", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Тяжёлая техника уже отработала. Специалисты и добровольцы укрепляют гидротехническое сооружение плёнкой, на которую уложат мешки с песком.