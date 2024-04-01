Жительница Тюменского района ударила сожителя ножом в спину

| Фото: СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

В покушении на убийство своего сожителя обвиняют жительницу Тюменского района. Женщину задержали. Ей предъявили обвинение и в ближайшее время решат вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.

13 апреля во время распития спиртного в частном доме в с. Каскара Тюменского района между 42-летней обвиняемой и ее 34-летним сожителем произошла ссора. В результате женщина схватила нож и нанесла удар в спину мужчине. Пострадавшего с ранением госпитализировали в медицинское учреждение. Благодаря своевременно-оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевший остался жив.

Следователь СК России провел осмотр места происшествия, допросил свидетеля, изъял орудие преступления - нож.