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Жительница Тюменского района ударила сожителя ножом в спину

Происшествия, 13:09 15 апреля 2024

СУ СК России по Тюменской области | Фото: СУ СК России по Тюменской области

В покушении на убийство своего сожителя обвиняют жительницу Тюменского района. Женщину задержали. Ей предъявили обвинение и в ближайшее время решат вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба СУ СК России по Тюменской области.

13 апреля во время распития спиртного в частном доме в с. Каскара Тюменского района между 42-летней обвиняемой и ее 34-летним сожителем произошла ссора. В результате женщина схватила нож и нанесла удар в спину мужчине. Пострадавшего с ранением госпитализировали в медицинское учреждение. Благодаря своевременно-оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевший остался жив.

Следователь СК России провел осмотр места происшествия, допросил свидетеля, изъял орудие преступления - нож.

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# покушение на убийство , СУ СК РФ по Тюменской области

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