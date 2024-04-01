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Жители Тюменской области досрочно получат пенсии в связи с паводковой ситуацией

Экономика, 15:05 17 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Досрочно получат пенсии через кредитные учреждения все пенсионеры Тюменской области 19 апреля. Такое решение приняли в связи с паводковой ситуацией, сообщает пресс-служба ОСФР по Тюменской области.

"Для жителей Тюменской области, которые находятся в зоне потенциального подтопления, работает телефон горячей линии Отделения СФР по Тюменской области: 8 (3452) 27-09-72. Специалисты готовы ответить на вопросы ежедневно с 8 до 17 часов, в выходные дни с 9 до 14 часов", — сказала управляющий ОСФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

Организации почтовой связи также осуществляют досрочную доставку пенсий и социальных выплат на территориях, находящихся под угрозой затопления. Жителям, которые получают выплаты через Почту России, но сейчас находятся в пунктах временного размещения, социальные выплаты будут доставлены в ближайшее время.

На текущий момент клиентские службы Отделения СФР по Тюменской области работают в штатном режиме.

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# досрочная пенсия , отделение СФР по Тюменской области , паводок

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