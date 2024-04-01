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Ишимские студенты помогают в борьбе с паводком

Общество, 14:04 18 апреля 2024

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

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Студенты и преподаватели Ишимского пединститута – филиала ТюмГУ помогают в борьбе с паводком. В частности, они ведут работу по информированию населения и подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с паводком, сообщили в пресс-службе вуза.

В течение недели волонтеры вручают памятки с указанием адресов пунктов временного размещения, телефонов экстренных служб, муниципального приюта для содержания домашних животных на время прохождения паводка. Более 70 волонтеров включились в работу по возведению противопаводкового укрепления, помогают в восстановлении дамбы в переулке "5-ый Южный".

По словам ректора ТюмГУ Ивана Романчука, сейчас важно объединиться и сделать все возможное, чтобы катастрофа не была такой масштабной.

"Скоординировав действия со штабом, студенты и преподаватели вышли на работы по информированию горожан, по строительству ограждений, по оказанию помощи эвакуированным. Все очень встревожены, но собраны и ответственны. Спасибо руководству филиала, хочу пожать руку каждому студенту", - отметил ректор вуза.

Директор ИПИ им. П. П. Ершова (филиала) ТюмГУ Надежда Сабаева добавила, что работы проделано много. Все трудятся плечом к плечу – и студенты, и преподаватели, и сотрудники.

"Ничто не соизмеримо со спасением города. Волонтеры творят настоящую историю, молодежь правильно расставляет приоритеты. Большое спасибо всем: и тем, кто в "тылу", и тем, кто на "передовой", - сказала она.

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# Ишим , паводок , студенты

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